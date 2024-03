DEL-Playoffs: Ingolstadt zwingt die Haie in Spiel drei

Die Kölner Haie haben den Einzug in das Playoff-Viertelfinale vorerst verpasst und müssen gegen Ingolstadt in ein entscheidendes drittes Spiel. Beim 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) am Mittwoch (13.03.2024) trafen Maury Edwards (1.), Casey Bailey (11.) und Charles Bertrand (36.) für Ingolstadt. David McIntyre (8.) und Frederik Storm (39.) hießen die KEC-Torschützen. Am Donnerstag (14.03.2024) treffen die Teams in Köln zum Entscheidungsspiel aufeinander.