14 Gegentore hatte die DEG an diesem Wochenende in zwei Spielen kassiert, am Freitag unterlagen die Rheinländer bereits in Augsburg mit 1:6. Nach 26 Spieltagen und 20 Niederlagen ist Düsseldorf DEL-Schlusslicht. Immerhin: Die Iserlohn Roosters auf Platz 13 sind nur einen Punkt entfernt.