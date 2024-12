HBL: Gummersbach unterliegt Melsungen

Schneller Rückstand für Gummersbach

Der VfL lief gegen den Spitzenreiter schnell einem leichten Rückstand hinterher. Nach zehn Minuten führte Melsungen mit drei Treffern Vorsprung. Im Anschluss kämpfte sich Gummersbach in die Partie und kam wieder etwas heran, vergab aber die Chance auf den Anschlusstreffer. Stattdessen stellte Timo Kastening im Gegenzug den Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Sechs Minuten vor der Pause waren die Gastgeber wieder zurück in der Partie. Julian Köster ließ den VfL erneut am Ausgleich schnuppern. Dann jedoch schlug der HBL-Spitzenreiter zurück: Erik Balenciaga und Kastening sorgten für den 14:11-Halbzeitstand für Melsungen.

Kastening wird zum Matchwinner

In der zweiten Hälfte erwischte Gummersbach den besseren Start und verkürzte auf 13:14. Ein Siebenmeter und ein schneller Gegenzug der Gäste machten das Erarbeitete vorerst wieder zunichte. Doch der VfL ließ nicht nach und hatte mit Dominik Kuzmanovic einen starken Torwart in der zweiten Hälfte im Tor.

Eine Viertelstunde vor Schluss schafften die Gastgeber den ersten Ausgleich der Partie seit der zweiten Spielminute - das Spiel war nun völlig offen. Die Führung wechselte hin und her. Fünf Minuten vor dem Ende zog MElsungen das Tempo an, vor allem Kastening lief heiß und markierte seine Treffer sieben und acht. Mit drei Toren Vorsprung gingen die Gäste in die Schlussphase, wo Kastening letztlich für die Entscheidung sorgte.