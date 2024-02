Die Iserlohn Roosters und das "beste Gefühl der Saison"

„"Wenn wenn wir auf die Tabelle schauen, sind wir nicht mehr Allerletzter und das ist ein schönes Gefühl“", sagte Trainer Doug Shedden nach dem Sieg am Dienstag (13.02.2024) bei den Kölner Haien. Für den Matchwinner der Partier, Angreifer Michael da Colle, war das erste Abgeben der Roten Laterne in der DEL seit dem 15. Spieltag sogar "das beste Gefühl der Saison".

Team der Stunde in der DEL

Nach drei Siegen in Folge kehrt in Iserlohn nicht nur die Hoffnung auf den Klassenerhalt, der zwischenzeitlich unmöglich erschien, zurück - auch die Pre-Playoffs sind plötzlich wieder ein Thema. Denn die Roosters haben durch ihr bisher relativ erfolgreiches Jahr 2024 einiges an Boden gut gemacht. Neun von zwölf Spielen hat die Mannschaft seit Jahresstart gewonnen. Mit 50 Punkten verdrängten sie nun sowohl Augsburg als auch Frankfurt auf die letzten beiden Plätze.