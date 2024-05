Schlüssel zum Sieg im Play-In war die Bonner Defensive. In der ersten zwangen die Bonner die Ludwigsburger zur vielen schweren Würfen und hielten die Riesen so bei einer Trefferquote von nur 26 Prozent und führten bereits zur Pause mit 51:25. Auch, weil in der Offensive viele schwierige Würfe fielen.

Auch das Passspiel seiner Mannschaft hob Moors positiv hervor: "Sieben Ballverluste am Sonntag und neun am Dienstag, da gewinnt man Spiele mit" , sagte er.

Zwei Niederlagen gegen Berlin in regulärer Saison

Lange können sich Moors und die Bonner aber nicht auf dem Erfolg ausruhen. Denn schon am Freitag starten in Berlin die Playoffs. Spiel zwei findet am Sonntag (17 Uhr) statt. Das dritte Spiel steigt am kommenden Dienstag (21.05.2024, 18.30 Uhr) in Bonn.

In der regulären Saison kassierten die Baskets zwei Niederlagen gegen die Berliner. Nach einer knappen 87:95-Niederlage im Januar in Bonn wurde es beim 69:90 am vergangenen Mittwoch in Berlin schon deutlicher.