Baskets Bonn: Kampf um den Einzug ins Playoff-Viertelfinale

Sein Guard Noah Kirkwood schaut voller Vorfreude auf die Partie. "Ludwigsburg liegt uns." Was auch daran liegt, dass Bonn das sehr physische und harte Spiel der Riesen in allen Duellen angenommen hat. Die Partie wird kein Selbstläufer: Leichte Punkte gibt es gegen die Mannschaft von Trainer Josh King, dessen Vertrag nach der Saison nicht verlängert wird, nicht. Von den besten acht Teams in der Bundesliga hat nur Chemnitz mehr Fouls begangen als Ludwigsburg.

Mangelnde Konstanz bei Bonn und Ludwigsburg

Ähnlich wie auch bei den Baskets Bonn gleicht die Saison von Ludwigsburg einer Achterbahnfahrt. Eine tolle Vorstellung in der Champions League, das Viertelfinale wurde erreicht, in der Bundesliga ein Wechselbad der Gefühle und mangelnde Konstanz. Während der Saison wurden Topteams wie Ulm, Würzburg, Chemnitz, Berlin und sogar zweimal Vechta bezwungen – es gab aber auch unerklärliche Niederlagen gegen Rostock oder den Mitteldeutschen BC.

Roel Moors

Um den Einzug in die Playoffs zu schaffen, fordert Bonns Trainer Roel Moors Intensität und unbedingten Willen von seiner Mannschaft, denn für die Baskets Bonn steht viel auf dem Spiel: Der Gewinner des Play-Ins-Spiels zieht automatisch als Tabellensiebter ins Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ein und träfe dort auf Alba Berlin.

Der Verlierer des Spiels bekäme in einem zweiten Play-Ins-Spiel gegen den Gewinner des Duells Oldenburg (Platz neun) gegen Hamburg (Platz zehn) am Donnerstag (16.05.2024 / 20 Uhr) eine zweite und letzte Chance, sich mit einem Sieg als Tabellenachter für die Playoffs zu qualifizieren. In diesem Falle hieße der Viertelfinalgegner dann FC Bayern München (Platz eins). Bei einer erneuten Niederlage wäre die Saison beendet.

