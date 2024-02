Kölner Haie - Eishockey-Klub auf europäischem Rekordkurs

Noch laufen in Köln die Karnevalstage - daran kommt man auch beim Eishockey-Klub der Kölner Haie nicht vorbei. Mehr noch: Man möchte davon profitieren. Am Dienstag (13.02.2024) sollen beim Heimspiel gegen Iserlohn die Zuschauer die freudige Stimmung mit in die Arena mitbringen.

Mehr Zuschauer als fast jeder NHL-Klub

Denn an einem mangelt es nicht beim KEC: genügend Fans. Die Haie sind auf dem Weg zu einem neuen Europarekord - und wären selbst in der NHL sehr gut aufgehoben. Fast 17.000 Zuschauer sind im Schnitt bei den Haien aktuell dabei. Der KEC führt damit die kontinenatele Zuschauertabelle deutlich an. Letztes Jahr stellten die Kölner bereits einen DEL-Rekord auf, damals mit etwas mehr als 14.000 Fans. In Europa wurden sie noch vom EHC Basel leicht überflügelt.