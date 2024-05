BBL: Furiose erste Hälfte sichert Bonn das Viertelfinale

Die Baskets Bonn haben sich in ihrem ersten Play-In-Spiel der Basketball-Bundesliga teilweise von ihrer besten Seite gezeigt und die MHP Riesen Ludwigsburg am Dienstag (14.05.2024) deutlich mit 90:69 (32:13, 19:12, 17:28, 22:16) in eigener Halle geschlagen. Besonders in Halbzeit eins war Bonn hochüberlegen und fackelte zeitweise ein wahres Feuerwerk ab. Erst nach der Pause bewegte sich Ludwigsburg auf Augenhöhe.