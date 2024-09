DEL: Iserlohn unterliegt Meister Berlin am Seilersee

Berlin dominiert Abschnitt zwei und drei

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Berliner überlegen. Blaine Byron markierte das 2:1 (24.). Iserlohn setzte nach vorn zwar immer wieder mal Nadelstiche, kassierte aber auch zwei Zeitstrafen, die den Spielfluss etwas hemmten.

In der 48. Minute die Entscheidung: Erneut war es Wiederer, der für die nun komplett dominanten Berliner traf: Einen Konter schloss er in Überzahl zum 3:1 ab. Gabriel Fontaine besorgte in der 53. Minute das 4:1 und damit auch den Endstand.