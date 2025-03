Am Veilchendienstag schlugen die Kölner die Iserlohn Roosters vor 18.185 Zuschauern in der Lanxess-Arena leistungsgerecht mit 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Mit dem Schlusspfiff stand Kölns Platz in der Abschlusstabelle fest - unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels beenden sie die Hauptrunde auf Rang sechs. In den Playoffs treffen die Kölner somit auf Bremerhaven, das sich den dritten Platz gesichert hat und diesen nicht mehr abgeben kann.