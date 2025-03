Niederlage in Flensburg - Gummersbach muss in die Playoffs

Die Flensburger, nach dem Heimsieg gegen Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen im Aufwind, hatten Probleme mit Gummersbachs starkem Rückraum: Julian Köster, Miro Schluroff und Ole Pregler präsentierten sich ähnlich wie in den letzten starken Gummersbacher Wochen treffsicher und durchsetzungsstark.

So waren es die Gummersbacher, die sich nach Kentin Mahés Treffer in der 24. Spielminute erstmals mit zwei Toren absetzen konnten. VfL-Torwart Bertram Obling parierte zudem in dieser Phase mehrfach stark, sodass die Gäste überraschend gut im Spiel waren. Auch Flensburg-Keeper Kevin Möller steigerte sich allerdings, sodass nicht mehr ganz so viele Tore wie zu Spielbeginn fielen.

Partie bleibt extrem eng

Flensburg stabilisierte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs und drehte das Spiel zwischenzeitlich (21:19, 39. Minute). Doch der VfL wehrte sich, glaubte an seine Chance, doch noch den Gruppensieg zu holen und damit den direkten Viertelfinaleinzug zu holen, und kam zurück: Ein weiterer Köster-Treffer sorgte für das 29:27 (52.), die Oberbergischen schnupperten an der Überraschung.

Und plötzlich wollte es mit dem Toreschießen nicht mehr klappen. Der VfL verwarf mehrere Würfe und gab die Führung abermals aus der Hand. Es kam Stimmung auf in Flensburg, Trainer Ales Pajovic feuerte seine Mannschaft vehement an - und sein Team lieferte. Möller parierte hinten, was ging, vorne blieb der Favorit treffsicher. Der VfL verlor letztlich aufgrund der fehlenden Abgeklärtheit in den Schlussminuten.

