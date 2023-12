In einer weitestgehend ausgeglichenen Partie gehörte am Donnerstagabend die erste Chance den Kölnern. Einen Schuss von Andreas Thuresson konnte Düsseldorfs Goalie Henrik Haukeland abwehren (2.). Beide Mannschaften konzentrierten sich im ersten Drittel auf die Defensiv-Arbeit und verteidigten diszipliniert. In den ersten 20 Minuten gab es weder Strafminuten noch große Aufreger. "Das Spiel war taktisch geprägt. Beide Mannschaften waren sehr auf ihre Defensive fokussiert" , analysierte Krupp.

Köln trifft, Düsseldorf wird stärker

Im zweite Spielabschnitt agierten beide Teams gleich zu Beginn deutlich mutiger. Nach Bullygewinn im gegnerischen Drittel landete der Puck bei Thuresson, der per Direktschuss zum 1:0 für den KEC traf (22.). Der Gegentreffer zeigte auf Düsseldorfer Sicht eine positive Wirkung. Wie plötzlich aufgewacht spielte sich die DEG in weniger als zwei Minuten drei Großchancen heraus: