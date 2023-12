DEL: Iserlohn verliert weiter, DEG gibt Spiel spät aus der Hand

Tabellenführer Bremerhaven zu stark für IEC

Die Iserlohn Roosters kommen am Tabellenende der DEL nicht vom Fleck und kassierten am Dienstag die sechste Niederlage in Folge. Das erste Drittel am Seiler See in Iserlohn hatte es gleich in sich. Bremerhaven ging zunächst durch einen Treffer von Jan Urbas 1:0 in Führung (10.).

Die Roosters hatten die direkte Antwort parat und glichen nur eineinhalb Minuten später durch Michael Dal Colle (12.) aus. Aber auch die Gäste reagierten auf den Gegentreffer und schlugen ebenfalls nur eineinhalb Minuten nach dem 1:1 mit dem 2:1 durch Colt Adam Conrad zurück (13.).

Im zweiten Drittel erhöhte erst Ziga Jeglic auf 3:1 (25.) und dann Alexander Friesen auf 4:1 (33.). Das weit abgeschlagene Tabellenschlusslicht der DEL steckte aber nicht auf und verkürzte nach einem Treffer von Tyler Boland auf 4:2 (46.).

Iserlohn bleibt mit 23 Punkten Tabellenletzter, der Abstand auf den 13. Nürnberg beträgt zehn Zähler.

Quelle: jha