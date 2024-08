DEG holt Stürmer Justin Richards

Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt von den Rochester Americans aus der unterklassigen American Hockey League (AHL) an den Rhein und ist das vorletzte Puzzleteil in der Kaderplanung der DEG.

" Ich hoffe in den nächsten Tagen noch einen weiteren Stürmer verkünden zu können und damit wäre unsere Kaderplanung dann abgeschlossen ", erklärte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt.

Mondt: "G elernter Mittelstürmer, sehr gut am Bullypunkt "