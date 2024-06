Nächster Deal: Rheinmetall wird Sponsor bei Eishockey-Klub Düsseldorfer EG

Petition gegen den Deal gestartet

Die Kritik am Sponsorendeal beim BVB riss auch nach dem Deal nicht ab. Knapp eine Woche nach Bekanntgabe des Sponsorings haben 19.500 Menschen eine Petition unterzeichnet, die die Auflösung des Vertrags fordert, teilte die Petitions-Plattform change.org am Montag mit.

Borussia Dortmund und die DEG sind nicht die ersten Sportvereine, die für den Rüstungskonzern Werbung machen. Auch der Bergische HC in der Handball-Bundesliga der Männer, Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga der Männer und die Capitol Bascats Düsseldorf in der Basketball-Bundesliga der Frauen werben für das Unternehmen. Zugleich ist Rheinmetall Partner der "Sportstadt Düsseldorf".