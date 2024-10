DEG gegen Köln - Hoffen auf bessere Zeiten

Am Freitagabend (19.30 Uhr) wird es mal wieder voll bei der Düsseldorfer EG. Während in den ersten vier Heimspielen im Durchschnitt 7.363 Zuschauer kamen, wird die Partie mit mehr als 13.000 Zuschauern ausverkauft sein - denn es kommt in dieser Saison zum ersten Derby gegen die Kölner Haie.

Es ist die 243. Duell der rheinischen Rivalen, in der Sieges-Bilanz haben die Kölner die Nase leicht vorne: 116 Mal verließen die Haie das Eis als Sieger, Düsseldorf 115 Mal. Früher spielten die beiden Klubs regelmäßig um den Titel mit, in den letzten Jahren gab es für beide aber wenig Grund zur Freude. Und das ist auch in auch in dieser Spielzeit bisher so.