Düsseldorfer EG verpflichtet Stürmer Gaudet

Einsatz am Wochenende noch offen

Gaudet, der in Düsseldorf einen Vertrag bis Saisonende unterschrieb, wird in den kommenden Tagen in der Landeshauptstadt eintreffen. Ob er bereits am Wochenende bei den Spielen gegen die Kölner Haie und in Mannheim zum Einsatz kommt, werde Trainer Steven Reinprecht kurzfristig entscheiden, hieß es. Die DEG ist aktuell mit fünf Punkten aus neun Spielen Tabellen-Schlusslicht.