Beim 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängergung am Sonntag (13.10.2024) bei der Düsseldorfer EG gelang erst Zach Osburn vier Sekunden vor Schluss mit seinem ersten DEL-Treffer der Ausgleich zum 3:3.

Branden Troock sorgte dann nach 1:50 Minuten in der Overtime mit einem abgefälschten Schuss von der blauen Linie für den Sieg. Während Iserlohn den nach dem 4:0 in Nürnberg den zweiten Auswärtssieg in Folge feierte, verpasste Düsseldorf nach dem Überraschungssieg in München den Befreiungsschlag und bleibt Letzter.