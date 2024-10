Kölner Haie - die Schießbude der DEL

Dabei wollte der KEC doch mal wieder um die Meisterschaft spielen. Die letzte feierten die Haie vor 22 Jahren. Doch die Realität sieht derzeit anders aus.

Ganzes Team ist gefordert

Schon zum Auftakt kassierte Köln ein 2:6 gegen Meister Eisbären Berlin, nach dem 3:1 über die Adler Mannheim folgten ein 5:6 gegen die Nürnberg Ice Tigers und ein 6:7 gegen die Augsburger Panther. In beiden Spielen verloren die Domstädter nach einer zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung noch in der Verlängerung.

Nationalstürmer Parker Tuomie nahm die Ancicka-Vertreter Lunemann, der normalerweise für Kooperationspartner Bad Nauheim in der DEL2 spielt, und Mirko Pantkowski in Schutz. "Als Mannschaft können wir auch nicht zufrieden sein, jede Chance geht momentan rein. Es liegt nicht nur an den Torhütern, es liegt auch an uns" , sagte Tuomie.

Quelle: sid