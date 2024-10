DEL: Iserlohn Roosters feiern in Augsburg den ersten Saisonsieg

Augsburg effizient, Iserlohn nicht

Die Roosters hatten im ersten Drittel zunächst mehr vom Spiel und gaben deutlich mehr Torschüsse ab, es mangelte beim Abschluss aber an Genauigkeit. Augsburg steigerte sich und erzielte den ersten Treffer: Florian Elias (12.) - letzte Saison noch für die Roosters auf dem Eis - brachte die Gastgeber in seinem ersten Saisonspiel nach Zuspiel von Luca Tosto aus kurzer Distanz in Führung. Iserlohn agierte auf Augenhöhe und erspielte sich gute Chancen, scheiterte aber immer wieder am starken Augsburger Keeper Strauss Mann.

Im zweiten Abschnitt gab es erneut Chancen auf beiden Seiten, erneut wurden beste Möglichkeiten nicht genutzt - vor allem von Augsburg. Oft kam der finale Pass nicht an. Die Roosters hatten es Torhüter Andreas Jenike und seinen Paraden zu verdanken, dass der Rückstand nicht größer wurde.

Dietz gleich für die Roosters aus

Im letzten Drittel agierte Iserlohn wieder lange glücklos, doch dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene erzielte Stanislav Dietz (57.) sein erstes Tor im Trikot der Roosters, als er nach einem Schuss von Shane Gersich den Rebound über die Linie drückte. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Penaltyschießen, in dem Branden Troock das entscheidende Tor erzielte.