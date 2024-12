Das Team von Headcoach Roel Moors verlor das letzte Spiel der Gruppenphase in Athen am Dienstagabend unerwartet deutlich mit 65:96 (19:50) und enttäuschte in allen Belangen.

Es ging um viel: Nur der Gruppensieger würde automatisch das Ticket für die "Round of 16" lösen, während der Zweite sich noch über Playins für das Viertelfinale qualifizieren könnte.

Bonn mit 19-Punkte-Polster

Die Baskets gingen mit einem recht komfortablen 19-Punkte-Polster in die Partie bei den Griechen. Das Hinspiel hatten die Bonner im Oktober mit 93:74 gewonnen. Bei einer Niederlage und damit gleicher Punktzahl beider Teams wäre das Ergebnis in Hin- und Rückspiel aus dem direkten Duell entscheidend gewesen.

Doch den Rechenschieber wollte man in Bonn gar nicht erst bemühen: Nach der deutlichen Niederlage am Wochenende in der Liga in Bamberg, war das Team von Headcoach Roel Moors in Athen auf Wiedergutmachung aus und wollte in Athen gewinnen.

Angelo Allegri in Athen wieder dabei

Dabei konnte Moors wieder auf seine Nummer 6, Small Forward Angelo Allegri, zurückgreifen, der in Bamberg wegen Knieproblemen noch gefehlt hatte, in Athen aber in der Starting Five stand.

Doch die Rheinländer kamen erneut nicht gut in die Partie. Defensiv leistete sich Bonn im ersten Viertel zu wenig Gegenwehr, offensiv leisteten sich die Baskets zu viele Fehlwürfe. Nach sechs Minuten standen null Punkte bei sieben Dreier-Versuchen zu Buche.

Hubb mit mehr Punkten als das gesamte Bonner Team

Athens Prentiss Hubb hatte nach achteinhalb Minuten mit zehn Zählern mehr Punkte erzielt, als das das gesamte Bonner Team, das zu diesem Zeitpunkt 8:22 zurücklag. So schmolz der Vorsprung schon im ersten Abschnitt des Spiels mehr und mehr.

Mit einem 12:24-Rückstand gingen die Baskets in das zweite Viertel. Es änderte sich nicht viel. In der Offensive agierten die Gäste viel zu kompliziert und fahrig, während die Griechen souverän ihren Stiefel herunterspielten und Punkt um Punkt aufholten.

Vorsprung nach 14 Minuten verspielt

In der 14. Minute war es dann passiert: AEK hatte mit dem 34:14 den Vorsprung aufgeholt und war damit zu diesem Zeitpunkt Erster.

Moors nahm direkt im Anschluss ein Timeout, seine Mannschaft brauchte nun einen Wecker. Doch sein Team ließ sich nicht wachrütteln und wurde immer unsicherer, während Athen die Partie nach Belieben beherrschte.

36 Sekunden vor der Halbzeit hatte Bonn unglaublich mickrige vier Punkte im zweiten Viertel erzielt. Mit Allegris Drei-Punkte-Wurf gelang Bonn der erster "Dreier" nach zuvor 16 Fehlversuchen. Mit einem schlimmen 19:50-Rückstand ging es in die Kabinen.

Bonn berappelt sich etwas, holt aber nicht auf

Im dritten Abschnitt galt es nun, sich wieder zu finden und nicht komplett unterzugehen. 15 Punkte galt es aufzuholen. Immerhin war nun der "Drei-Punkte-Fluch" gebrochen, und drei Wurfversuche hinter der Linie landeten im Athener Korb.

Die Baskets hatten nun zumindest den Kampf angenommen und schafften es, die Partie ausgeglichen zu halten. Dennoch ging auch das dritte Viertel mit einem Punkt an die Griechen, so dass es für AEK mit einer 70:38-Führung in den Schlussabschnitt ging.

Baskets hoffen auf die Playins

Doch es wurde nach Wiederanpfiff schnell klar: Den Rückstand würde Bonn nicht mehr aufholen. Das Team hatte einfach zu sehr mit sich selbst zu kämpfen, während Athen sich kein Blöße mehr gab.

Ein zu schlechtes Rebounding, eine zu schlechte Trefferquote und am Ende auch eine zu schlechte Energieleistung sorgten dafür, dass Athen mit einem 96:65-Erfolg als Sieger der Gruppe E direkt für die "Round of 16" qualifizierte, während die Baskets auf dem Umweg über die "Playins" (7. bis 22.01.25, Best of Three) hoffen müssen.

Auswärtsspiel in Chemnitz

Roel Moors hat nun nicht viel Zeit, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen. In der Liga geht es bereits am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz weiter (20 Uhr).

Quelle: red