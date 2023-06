Intensives erstes Viertel - Morgan und Shorts stark

Von Beginn an hatte das Spiel in der mit 6.000 Zuschauern ausverkauften Halle einen hohe Intensität. Nach 41 Sekunden sorgte Bonns Jeremy Morgan mit einem Dreier für die ersten Punkte in der Partie. Ulm war die effizientere Mannschaft aus dem Feld, Robin Christen traf von der Dreier-Linie zum 12:7 für die Gäste.

Doch Bonn zog sein Spiel durch und war wie gewohnt beim offensiven Rebounding stark. Morgan traf auch seinen zweiten Dreier und glich nach sechseinhalb Minuten zum 13:13 aus. In den letzten Minuten des ersten Viertels leisteten sich beide Teams viele Fehlwürfe. Baskets-Spielmacher TJ Shorts II, der von Ulms Verteidigung hart angegangen wurde, erzielte per Korbleger kurz vor der Sirene die Punkte zum 20:20. Von den 20 Bonner Zählern erzielten Shorts und Morgan gemeinsam 18.

Bonn kommt offensiv nicht richtig ins Rollen

Im zweiten Abschnitt blieb es eng, auf beiden Seiten wurde hart verteidigt, Ulm sammelte viele Fouls. Brandon Paul traf aus der linken Ecke zwei Dreier in Folge und brachte Ulm sechs Minuten vor der Halbzeitpause mit 31:26 in Führung. Nach einem unsportlichen Foul von Ulms Thomas Klepeisz glichen die Baskets durch zwei Freiwürfe von Tyson Ward und einem Dreier von Sebastian Herrera zwar aus (31:31).

Doch dann brachten Juan Nunez mit fünf Punkten und Joshua Hawley mit einem Dunking Ulm mit sieben Zählern in Front (31:38). Baskets-Trainer Iisalo nahm eine Auszeit, aber sein Team kam offensiv weiter nicht richtig ins Rollen: Aus dem Feld kam Bonn in der ersten Hälfte nur auf eine Quote von 30 Prozent. Nach einem Korbleger von Philipp Herkenhoff führten die Gäste erstmals zweistellig (31:41) und nahmen eine Sieben-Punkte-Vorsprung (35:42) mit in die Pause.

Bonn steigert sich - aber nicht genug

Auch nach der Pause lief es bei Bonn zunächst nicht gut, Ulm zog schnell auf elf Punkte davon (37:48). Die Baskets schalteten aber einen Gang höher, wurden treffsicherer und verteidigten stärker. Herrera (3 Punkte) und Deane Williams (4) brachten die Hausherren wieder auf zwei Zähler ran (46:48). Vor dem Schlussabschnitt lag Bonn 52:55 zurück.

Das letzte Viertel läutete Ward nach einer Minute mit einem erfolgreichen Dreier ein und glich zum 55:55 aus. Beiden Mannschaften gelangen anschließend kaum erfolgreiche Würfe, ehe Klepeisz per Dreier auf 63:57 für Ulm stellte. Yago baute die Führung auf neun Punkte (59:68) aus.

Den kleinen Lauf der Ulmer konterte Bonn umgehend durch Hawkins und Morgan, die zwei Dreier in Serie trafen (65:68). Morgan verkürzte mit einem Dunking auf einen Punkt (67:68). 62 Sekunden vor Schluss glich Shorts von der Freiwurf-Linie erneut aus (73:73). Paul antwortete für Ulm mit einem weiten Dreier, auf der Gegenseite vergab Shorts den Dreier. Yago legte zwei weitere Zähler per Freiwurf nach und Ulm ließ nichts mehr anbrennen.

Bonn und Ulm waren noch nie Meister

In dieser Saison wird es seit vielen Jahren wieder einen neuen deutschen Meister geben. Nach dem Sieg von Oldenburg 2009 haben seitdem immer entweder Bamberg, München oder Berlin den Titel gewonnen. Bamberg hatte es in dieser Spielzeit nicht in die Playoffs geschafft, München und Berlin scheiterten in den ersten beiden Runden. Für Bonn und Ulm wäre es jeweils die erste deutsche Meisterschaft. Bonn ist fünffacher Vizemeister, Ulm dreifacher.

Für die Bonner wäre es bereits der zweite Titel in dieser Saison. Mit den Gewinn der Champions League im Mai hatten die Baskets den bisher größten Erfolg in der Klubgeschichte gefeiert. Ein Double aus nationaler Meisterschaft und internationalem Titel hat bisher noch kein deutscher Klub geschafft.