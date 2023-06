Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstagabend in Ludwigsburg mit 82:73 (36:35) durch und gewann die "Best of five"-Serie mit 3:0. Im Finale treffen die Bonner auf ratiopharm Ulm, das Bayern München im Halbfinale ebenfalls mit 3:0 besiegt hatte.

Nach 1997, 1999, 2001, 2008 und 2009 stehen die Baskets zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in den BBL-Finals. Das erste Finalspiel der "Best of five"-Finalserie wird am kommenden Freitag in Bonn stattfinden. Sowohl Bonn als auch Ulm haben bislang noch nie die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Bester Bonner Werfer war TJ Shorts II mit 20 Punkten. Bei Ludwigsburg kam Prentiss Hubbs auf 18, Will Cherry auf 17 Zähler - beide wurde im Laufe der Partie wegen technischer Fouls vom Feld gestellt. "Playoffs sind nicht immer schön, beide Teams haben heute sehr tough gespielt", kommentierte Bonns Michael Kessens nach dem Spiel bei "MagentaSport".