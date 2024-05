So einseitig wie das Endergebnis war die Partie am Freitagabend aber lange Zeit gar nicht. Die 7.071 Zuschauer in der Hauptstadt sahen zunächst ein zerfahrenes Spiel ohne wirklichen Rhythmus. Alba ging zwar schnell 10:3 in Führung, aber Bonn konnte sofort wieder ausgleichen. Es dominierten die Defensivreihen auf beiden Seiten.

Berliner 10:0-Lauf vor der Halbzeit

Die Berliner erlaubten sich zu viele Ballverluste und vergaben zu Beginn des zweiten Viertels zu viele Würfe. Das nutzten die Gäste und gingen so erstmalig in der Partie in Führung (25:21). Erst ein 10:0-Lauf direkt vor der Halbzeit brachte Alba dann eine zweistellige Führung zur Pause.

Und die Gastgeber knüpften nach dem Seitenwechsel dort nahtlos an. Bonn wehrte sich zwar weiter mit viel Physis, doch die Berliner konnten den Vorsprung weiter ausbauen. Ende des dritten Viertels war dieser auf 19 Punkte angewachsen (68:49). Und das brachte Alba souverän ins Ziel, konnte sogar noch Stammkräfte schonen.

Bester Werfer des Spiels war Berlins Matt Thomas mit 18 Punkten. Außerdem verbuchte er fünf Rebounds. Auf Seiten der Baskets war Noah Kirkwood (14 Punkte) am erfolgreichsten.

Zwei Niederlagen gegen Berlin in regulärer Saison

Spiel zwei der Playoffs findet am Sonntag (17 Uhr) ebenfalls in Berlin statt. Das dritte Spiel steigt dann am kommenden Dienstag (21.05.2024, 18.30 Uhr) in Bonn.

Schon in der regulären Saison kassierten die Baskets zwei Niederlagen gegen die Berliner. Nach einer knappen 87:95-Niederlage im Januar in Bonn wurde es beim 69:90 in Berlin schon deutlicher.

Das Duell Bonn gegen Berlin gilt als BBL-Klassiker. 62 Mal sind beide Teams schon aufeinandergetroffen. In der Bonner Premierensaison in der BBL standen sich beide Teams sogar im Finale gegenüber. In den Playoffs ist es nun jedoch das erste Duell seit 15 Jahren.