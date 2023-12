Baskets Bonn schärfen Titelfokus - keine Zeit für Pokaltrauer

Und am Mittwoch (13.12.2023, 20 Uhr) steht schon das Heimspiel in Bonn an. Grund für die vorgezogene Partie des 22. Spieltags, die eigentlich für den März 2024 angesetzt war: Möglichen Spielplankollisionen mit der Basketball Champions League (BCL), in der Bonn weiter eine Rolle spielt, soll vorgebeugt werden.

BBL-Pokal vom Tisch: Bonn hat noch zwei Titelchancen

Denn die Rheinländer hegen Ambitionen, der Vereinsvitrine dieses Jahr eine weitere Trophäe hinzuzufügen. Die Baskets peilen in der BCL die Titelverteidigung an, führen ihre Gruppe F mit acht Zählern an, punktgleich dahinter rangiert UNET Holon aus Israel. Erst in der letzten Saison war es Bonn gelungen, im Champions-League-Finalspiel gegen Hapoel Jerusalem den ersten Titel der Klubgeschichte zu holen.