Der Beginn der Partie war geprägt von Nervositäten auf beiden Seiten. Die Bayern kamen in der Folge zunächst besser in die Spur. Nach der Bonner 4:2-Führung gelangen den Gästen 9 Punkte in Folge. Doch nach dem 4:11 ließen die Hausherren es nicht zu, dass die Münchener weiter davonzogen. Über 11:18 arbeitete sich das Team von Headcoach Roel Moors wieder heran, so dass nach dem ersten Viertel mit dem 19:22 ein Drei-Tore-Rückstand zu Buche stand.

Bayern äußerst abgeklärt

Doch die Bayern starteten äußerst abgeklärt in den zweiten Abschnitt. Stark in den Rebounds zog das Team von Headcoach Pablo Laso in den ersten eindreiviertel Minuten auf 19:27 davon. Moors nahm eine frühe Auszeit. Zwischenzeitlich kamen die Hausherren mit 31:35 heran, doch zwei Dreier-Würfe in Folge ließen den Abstand auf zehn Zähler anwachsen. Vor allem Bayerns Devin Booker zeigte sich in dieser Phase wurfsicher.

Doch mit Christian Sengfelder hatten auch die Bonner einen sehr guten Werfer in ihren Reihen. Auch dank seiner Körbe (bis zur Pause 15 Punkte) gelang es dem Moors-Team, bis zur Pause auf 43:47 heranzukommen.

Bonn gleitet Partie aus den Händen

Nach der Pause aber waren die Münchener deutlich überlegen. Vor allem defensiv hatten die Gäste die Bonner im Griff mit starken Blocks. Nach sechseinhalb Minuten hatten die Hausherren gerade einmal drei Punkte erzielt, während die Bayern in der ausverkauften Halle konstant punkteten. Zu diesem Zeitpunkt stand es 46:62, den Bonnern glitt die Partie aus den Händen.

Mit einem 58:72 ging es in den Schlussabschnitt. Zwar gelang es den Bonnern, das letzte Viertel zunächst etwas offener zu gestalten und kamen zwischenzeitlich bis auf neun Punkte heran. Doch letztlich waren die Gäste zu souverän. Ergab sich den Hausherren eine Möglichkeit, vielleicht wieder gefährlicher heranzukommen, schlugen die Münchener eiskalt zurück. Am Ende stand ein verdienter Pokalsieg für starke Münchener Basketballer gegen bemühte Bonner, die heute aber nicht die richtigen Antworten auf dem Hallenparkett parat hatten.