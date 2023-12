BBL: Baskets Bonn setzen Siegesserie in Braunschweig fort

Stand: 03.12.2023, 17:24 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben am Sonntag in der BBL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Löwen Braunschweig behielten sie in einem lange offenen Duell mit 102:94 (29:27, 31:28, 24:19, 20:18) die Oberhand.