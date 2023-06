Das bestätigte der Vizemeister der abgelaufenen BBL-Saison am Montag. Schon zuvor hatte es Gerüchte um eine Verspflichtung des 44-Jährigen gegeben. Jetzt folgte die Bestätigung. Demnach unterschrieb Moors einen Vertrag bis 2025.

Der Belgier Moors bringt bereits BBL-Erfahrung mit nach Bonn. In den vergangenen drei Jahren trainierte er BG Göttingen und führte die Niedersachsen in der vergangenen Saison überraschend in die Playoffs. Davor trainierte er ein Jahr lang Brose Bamberg. Die Antwerpen Giants führte er 2019 auf Platz drei in der Champions League und wurde in diesem Jahr auch Trainer des Jahres in der BCL.