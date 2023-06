Gegenüber dem Bonner "General-Anzeiger" erklärte der 40-Jährige dann genauer, warum er und wohl auch viele Spieler in der kommenden Saison kein Teil der Baskets mehr sein werden: "Wir hatten keine Planungssicherheit, mit der wir der Mannschaft hätten Verträge anbieten können" , sagte er. "Das gilt natürlich auch für meine Situation. Und nach dem Gewinn der Champions League wurde es dann so gut wie unmöglich. Wir hatten so viel erreicht, dass der Marktwert aller Spieler in die Höhe schoss."

Hin und Her mit Hauptsponsor Telekom

Im Klartext bedeutet das wohl: Das Hin und Her mit dem Hauptsponsor Telekom hat verhindert, dass die Baskets schon früh in der Saison Verträge mit Leistungsträgern hätten verlängern können. Im November 2021 kündigte das Unternehmen an, sein finanzielles Engagement nach und nach zurückzufahren und nach Vertragsende 2024 letztlich ganz auszusteigen.