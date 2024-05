Bonn unterlag am Mittwochabend vor 7.186 Zuschauern 69:90 (30:51) und verspielte damit die letzte Möglichkeit für eine direkte Play-off-Qualifikation. Vor dem letzten Spieltag ist Bonn Siebter und muss in die neuen Play-Ins (Plätze 7 bis 10), um sich noch einen Platz im Viertelfinale zu sichern.

Im letzten Spiel der regulären Saison empfängt Bonn am Sonntag (15.30 Uhr) die MHP Riesen Ludwigsburg, die auf Platz acht stehen und damit auch Bonns Gegner in den Play-Ins sein könnten. Bester Bonner Werfer am Mittwoch war Harald Frey mit 23 Punkten, bei Berlin kam Sterling Brown auf 22.