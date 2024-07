DEL: Kölner Haie verpflichten Currie aus der AHL

Der 31 Jahre alte Kanadier, der zuletzt für die Belleville Senators in der American Hockey League (AHL) spielte, erhält einen Einjahresvertrag. "Josh hat bereits Europa-Erfahrung und passt von seiner Art zu spielen sehr gut in unser Konzept" , sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über den Neuzugang, der in der Saison 2018/19 zu 21 Einsätzen in der NHL für die Edmonton Oilers kam.

Durchsetzen konnte sich Currie im Team um Leon Draisaitl aber nicht, stattdessen wechselte er wenig später für zwei Spielzeiten nach Russland. Vor der abgelaufenen Saison kehrte Currie dann in die AHL zurück. "Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich bewusst für den Wechsel zum KEC entschieden" , sagte Currie, der in der vergangenen Spielzeit in 62 Partien 29 Punkte sammeln konnte.

Quelle: sid