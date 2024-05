Ausgeglichene erste Hälfte

Wie schon in den bisherigen Saisonduellen begegneten sich beide Mannschaften auch dieses Mal von Beginn an auf Augenhöhe. Bis kurz vor dem Ende des ersten Viertels ging es hin und her mit ständig wechselnden Führungen. In den letzten Minuten konnte sich Bonn dank zahlreicher Freiwürfe leicht auf 20:16 absetzen.

Im zweiten Spielabschnitt konnte Bonn den Vorsprung weiter ausbauen. Beim Stand von 29:21 nahm Ludwigsburg eine Auszeit, um den Lauf der Baskets zu unterbrechen. Das gelang nicht, auch weil die Gäste Bonn immer wieder mit Fouls an die Freiwurflinie schickten, von der die Baskets eine sehr gute Quote aufwiesen. Bis zur Halbzeitpause kämpfte sich Ludwigsburg wieder bis auf vier Punkte heran (38:34). 17 der 38 Punkte erzielte Bonn per Freiwurf, bei nur zwei Fehlwürfen.

Ludwigsburg bricht im dritten Viertel ein

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst ausgeglichen weiter, bis Bonn in der Schlussphase des dritten Viertels mit einem 10:1-Lauf auf 58:45 davonzog. Insbesondere Glynn Watson Jr. bereitete den Ludwigsburgern große Schwierigkeiten. Das Viertel beendeten die Baskets mit einer klaren 65:49-Führung.

Auch im letzten Viertel ließen die Bonner nichts mehr anbrennen. Spätestens nach dem Dreier von Till Pape zum 72:54 war die Entscheidung in diesem Spiel gefallen. Am Ende stand ein ungefährdeter 87:58-Heimsieg der Bonner, bei denen alle zwölf eingesetzten Spieler Punkte erzielen konnten. Topscorer war Chris Sengfelder mit 13 Zählern.

Neue Auflage am Dienstag

Das erste Play-In-Duell und damit sechste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison findet damit am Dienstag (20.30 Uhr) in Bonn statt.