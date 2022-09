Zeitzeichen

Mit Kinski in seelische Abgründe

Weltweit bekannt wird er durch seine legendäre Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Klaus Kinski. In "Nosferatu" und "Woyzeck" versenken sie sich gemeinsam in seelische Abgründe, für "Fitzcarraldo" lässt Herzog 1981 in qualvollen Dreharbeiten einen Flussdampfer über eine Bergkette in Südamerika ziehen.

Weit über die eigenen Grenzen

Der Film treibt alle Beteiligten weit über ihre Grenzen. Bei den Dreharbeiten auf dem Dampfer, der in Stromschnellen havariert, werden Herzog, Kinski, ein Kameramann verletzt. Doch die Wucht und Intensität der Bilder ist einzigartig. Kinski allerdings tobt und wütet auch, wenn etwa sein Kaffee zu kalt ist.

Werner Herzog erzählt später: "Gegen Schluss der Dreharbeiten boten mir die Indianer an: sollen wir den Kinski töten? Und ich sagte: nein, um Gottes willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Lasst ihn mir! Sie hätten ihn tatsächlich ermordet, wenn ich das gewollt hätte."

Hassliebe und Symbiose zwischen Regisseur und Schauspieler

Klaus Kinski, Claudia Cardinale und Werner Herzog bei den Filmfestspielen von Cannes 1982.

Für "Fitzcarraldo" bekommt Werner Herzog die Goldene Palme in Cannes. Die letzte Arbeit mit Kinski ist "Cobra Verde" über einen Sklavenhändler in Benin. Jahre nach Kinskis Tod erscheint 1999 Herzogs Dokumentarfilm "Mein liebster Feind", in dem er über ihre Hassliebe und Symbiose nachdenkt.