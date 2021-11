Zeitzeichen

Der letzte Ort, an dem Klaus Kinski sich niederlässt, ist völlig abgeschieden. Ein Blockhaus auf einem Hügelrücken, eine gute Autostunde von San Francisco entfernt. Hier erleidet Kinski am 23. November 1991 einen Herzinfarkt. Der 65-Jährige stirbt allein, vermutlich im Schlaf. Es ist das stille Ende eines lauten, exzentrischen Lebens.

Kinski ist seit jeher ein Star der Extreme: Von den einen als Genie verehrt, bezeichnen ihn andere als Wahnsinnigen und Egomanen. Kinski ist berüchtigt für seine Tobsuchtsanfälle. Ob bei Dreharbeiten, auf der Bühne oder in Talkshows, sobald er sich provoziert fühlt - und das passiert oft - rastet er aus.

Der Schauspieler mit dem markanten Gesicht und dem stechenden Blick bedient das Image des Psychopathen und Bösewichts. Es beschert ihm einträgliche Rollenangebote und schließlich sogar Weltruhm. Kinski spielt in rund 140 Filmen mit, nach eigener Aussage findet er die meisten davon " zum Kotzen ". Umso überzeugter ist er dagegen von sich selbst. Kinski ist stets auf der Jagd - nach Geld, Sex und Verehrung.

Zwischen Genie und Tyrann

Geboren wird er 1926 als Klaus Günter Karl Nakszynski im ostpreußischen Zoppot. Bereits mit 16 Jahren wird Kinski zur Wehrmacht eingezogen und gerät in britische Gefangenschaft. Im Lager spielt er zum ersten Mal Theater. Auch ohne Ausbildung wird er nach dem Krieg an verschiedenen Bühnen engagiert - fliegt aber wegen seines Jähzorns überall schnell wieder raus.