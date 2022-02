Zeitzeichen

Fürchterliche Bilder über skandalöse Tiertransporte, meist über EU-Grenzen hinaus, sorgen auch danach für Schlagzeilen. Dennoch habe sich nach 1997 sehr vieles verbessert, urteilt der Amtstierarzt im Kreis Steinfurt, Christoph Brundiers: " Die Ausstattung der Tiertransporter hat sich enorm weiterentwickelt, ebenso wie die Sachkunde des Personals - kein Vergleich mit den Zuständen vor 25 Jahren ." Jeder Transport werde amtlich erfasst und überwacht.

Grenzen des EU-Rechts

Bis 2022 wurde die Tierschutztransportverordnung mehrfach ergänzt. Fahrten zum Schlachthof etwa dürfen nun bei mehr als 30 Grad Außentemperatur maximal 4,5 Stunden dauern. Dringenden Handlungsbedarf sieht Brundies aber noch bei Tiertransporten in Drittländer.