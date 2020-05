Schon die Babylonier

Der Beruf der Tierärzte ist über 3.700 Jahre alt. Schon in einem Gesetzestext auf einer Säule des babylonischen Königs Hammurapi wird er erwähnt.

Darin werde geregelt, welches Honorar der Rinder- und Eselarzt zu erwartet habe, sagt der Tierarzt Jörg Thul. "Und welches Geld er dem Besitzer zahlen muss für den Fall, dass seine Behandlung misslingt und das Tier verstirbt."

Erst Handwerk, dann Studium

Über Jahrhunderte ist der Beruf ein Handwerk. Ein Meister gibt damals sein Wissen an seine Gesellen weiter. Erst seit 1905 werden Tierärzte in Deutschland an Universitäten ausgebildet. Dazu gehören heute fünf Jahre Studium und ein halbes Jahr Praktikum.