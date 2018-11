Adolf Hitler ist seit zehn Monaten an der Macht, da erlassen die Nationalsozialisten ein Gesetz, das im In- und Ausland gefeiert wird – selbst von politischen Gegnern. Als " unverwekliches Ruhmesblatt in der Geschichte der menschlichen Kultur " soll es " für die ganze Welt vorbildlich sein ".

So steht es im Vorwort des am 24. November 1933 verabschiedeten ersten deutschen Tierschutzgesetzes. Hart bestraft wird nun, wer " ein Tier quält, wer ihm länger dauernde oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden verursacht ". In den Vereinigten Staaten wird Hitler dafür von Tierschützern mit Ehrenurkunden und Goldmedaillen ausgezeichnet.