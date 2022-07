Zeitzeichen

Die Zwangschristianisierung der "Neuen Welt" ist vom ersten Tag an menschenverachtend und brutal. Einer der europäischen Akteure, der spanische Franziskanerpater Diego de Landa, räumt zwar ein, dass die Indios "mit Unrecht, Drangsalen und schlechten Beispielen heimgesucht" worden seien. Er sieht darin aber kein Problem:

"Sie sind durch die Anwesenheit unserer spanischen Nation zu jenen Gütern gelangt, die man nicht kaufen oder verdienen kann, nämlich Gerechtigkeit, Christentum und Frieden." Diego de Landa

Der 1524 in Kastilien geborene Diego de Landa stammt aus einer Adelsfamilie. Mit 25 Jahren wird er zum Priester geweiht. 1549 landet er an der Küste der Halbinsel Yucatán am Golf von Mexiko. Bald darauf leitet er das Franziskanerkonvent in San Antonio des Izamal. Dort lässt er auf den Ruinen der alten Maya-Stadt ein großes Kloster errichten.