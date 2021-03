Im Kalten Krieg stehen sich zwei Militärbündnisse gegenüber: im Westen die NATO , im Osten der Warschauer Pakt. Nach dem Mauerfall 1989 kommt Bewegung in das Machtgefüge. In der Wendezeit, im Juni 1990, findet in Strausberg östlich von Berlin eine lang geplante Sitzung der Verteidigungsminister der "Warschauer Vertrags-Ordnung" ( WVO ) statt.