Zeitzeichen

Dabei hat besonders eine moderne Analyse seiner Gebeine geholfen. Nach langen Recherchen – und einer spirituellen inneren Eingebung – hatten Philippa Langley mit ihren Kolleginnen und Mitstreitern vermutet, dass die Überreste von Richard III. unter einem Parkplatz in Leicester liegen könnten.

Gebeine unter einem Parkplatz?

Archäologen legen 2012 ein Skelett frei

Im Sommer 2012 ist die Universität Leicester zu Grabungen bereit. Tatsächlich finden die Wissenschaftler unter dem Parkplatz ein Skelett und verkünden in einer Pressekonferenz am 12. September 2012: " Wir sagen heute nicht, dass wir König Richard III. gefunden haben. Was wir sagen, ist, dass die Suche nach Richard III. in eine neue Phase eingetreten ist."



Die Forschung verlagert sich nun von der archäologischen Ausgrabung zur Laboranalyse. Denn noch fehlt ein DNA -Abgleich, um die Identität des Toten sicher zu bestimmen. Aber woher soll die DNA kommen? Immerhin ist Richard III. bereits mehr als 500 Jahre tot.

Ein Tischler aus Kanada mit royaler Vergangenheit

Die Suche nach einem lebenden Verwandten Richards III. führt zu Michael Ibsen, einem Tischler aus Kanada. Er hat nicht die geringste Ahnung von seiner königlichen Abstammung, aber eine DNA-Analyse bestätigt die adelige Verwandtschaft der beiden. Somit steht jetzt " mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit " fest, dass die gefundenen Knochen von Richard III. sind.

Das Skelett löst einige Rätsel

Die nun folgenden wissenschaftlichen Untersuchungen des Skelettes räumen mit einigen Mythen auf. So hat Richard entgegen Shakespeares Darstellung keinen Buckel gehabt. Die Rekonstruktion seines Gesichts zeigt einen wesentlich freundlicheren Mann als zeitgenössische Porträts, die übermalt worden waren, um Richard III. böser erscheinen zu lassen.

Feierliche Beisetzung nach mehr als 500 Jahren

Auch über seinen Tod gibt sein Schädel Auskunft: "Er hatte elf Wunden, neun davon am Kopf. Mit einer scharfen Klinge wurde die Hälfte seines Hinterkopfs abgeschlagen", sagt Langley. Der König muss von den feindlichen Truppen umzingelt gewesen sein. Er ist der letzte englische König, der im Kampf um die Krone auf dem Schlachtfeld stirbt.

Feierliche Beisetzung der Gebeine von Richard III.

Nach dem Ende der wissenschaftlichen Untersuchungen werden seine Gebeine unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit erneut bestattet. In der Kathedrale von Leicester bekommt Richard III. im März 2015 die ehrenvolle Beisetzung, die ihm nach seinem Tod 1485 versagt worden ist.