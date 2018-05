Entscheidung im Sumpf von Bannockburn

Die Engländer vertreiben kann erst ein Mann, der als einer der bedeutendsten Herrscher Schottlands in die Geschichte eingeht: Robert Bruce, seit 1306 als Robert I. König der Schotten. Mit einem aus 21 Clans zusammengewürfelten Haufen von 5.000 Mann tritt Bruce 1314 gegen eine vierfach überlegene Armee von König Eduard II. an.

Sieg der Schotten in der Schlacht von Bannockburn

Im Sumpfland von Bannockburn lockt Bruce die Engländer in eine Falle. Nach zwei Tagen ist das gegnerische Heer aufgerieben und Eduard II. in die Flucht geschlagen. In einer Urkunde erklären die siegreichen Clanchefs: " So lange nur Hundert von uns am Leben bleiben, wird man uns niemals unter englische Herrschaft zwingen ."

In realistischer Einschätzung seiner Stärke bittet Schottland daraufhin den Papst, einen Frieden mit England zu vermitteln. Es handelt sich um ein Bittschreiben, das große Folgen hat. Tatsächlich gibt der nächste König Eduard III. am 3. Mai 1328 ein Versprechen ab: "… dass das Königreich Schottland unserem lieben Verbündeten und Freund, Lord Robert, von Gottes Gnaden erlauchter König von Schottland, und all seinen Erben und Nachfolgern gehören soll …" Und zwar " in perpetuity " – in Ewigkeit!

Ein Schotte erbt beide Kronen

Die Ewigkeit jedoch dauert nur kurze Zeit. Nach dem Tod von Robert Bruce 1329 bringen die Engländer die führenden schottischen Clans gegeneinander auf und die Kämpfe beginnen erneut. Jahrhunderte ziehen ins Land; Schottland leidet schwer, kann seine Unabhängigkeit aber wahren - bis 1603 Englands Queen Elisabeth I. kinderlos stirbt.