ZeitZeichen

Die großbürgerliche Herkunft

Prousts "Recherche", wie sein Hauptwerk in Anknüpfung an den Originaltitel "Á la recherche du temps perdu" auch kurz genannt wird, spielt in der gehobenen Gesellschaft, der er selbst entstammt: Am 10. Juli 1871 wird er in Paris geboren. Sein katholischer Vater ist Arzt, seine jüdische Mutter kommt aus einer Bankiersfamilie. Marcels Kindheits- und Jugenderinnerungen bilden die Grundlage seines Romanwerks. Dazu gehören Ferienaufenthalte auf dem Land bei Paris oder in Seebädern der Normandie.

Prousts Homosexualität

Homosexualität und Judentum spielen bei Proust eine große Rolle. Offen schwul lebt Proust nicht, wegen einer Anspielung auf seine Homosexualität duelliert er sich sogar. In seinen Chauffeur Alfred Agostinelli ist Proust wohl verliebt. Der Mechaniker zieht mit seiner Verlobten sogar zu Proust und wird zum Sekretär des Dichters.