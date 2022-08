Zeitzeichen

War es ein Unfall oder Suizid? Diese Frage beschäftigt die Musikwelt bis heute - seitdem Brian Epstein im Alter von nur 32 Jahren am 27. August 1967 tot in London aufgefunden wurde. Über fünf Jahre, so sein langjähriger Psychiater, konsumierte der depressive Patient Amphetamine, Alkohol und weitere Drogen.