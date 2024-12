04.12.1534: Sultan Süleyman I. der Prächtige erobert Bagdad

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 05.12.2099. WDR 5.

warum Süleyman nicht nur als prächtiger Herrscher, sondern auch als strenger Gesetzgeber in die Geschichte eingeht,

wie die Angst vor den Osmanen Europa prägt,

warum Süleymans Heirat mit der Sklavin Roxelane am osmanischen Hof für Aufsehen sorgt,

warum Süleyman 1529 unerwartet vor den Toren Wiens umkehrt,

und wie eine türkische Historiendrama-Serie Süleymans Leben neu interpretiert und für Proteste sorgt.

Suraya Faroqhi: Geschichte des osmanischen Reiches, München 2010.

Josef Matuz: Das Osmanische Reich, Darmstadt 2012.

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Osmanistin, Universität München, Istanbul

Prof. Dr. Albrecht Fuess, Islamwissenschaftler, Universität Marburg

Prof. Dr. Heinz Schilling, Historiker, Humboldt-Universität Berlin

Er ist ein Mann der Superlative: Süleyman I., Sultan des Osmanischen Reiches, vereint das Schwert eines Feldherrn mit der Feder eines Dichters. Unter seiner Regentschaft erlebt das Reich im 16. Jahrhundert seine größte Ausdehnung – vom Herzen Europas bis in den Nahen Osten.Die Eroberung Bagdads im Jahr 1534 markiert dabei einen entscheidenden Triumph. Die alte Hauptstadt der Abbasiden wird nach blutigen Kämpfen den schiitischen Safawiden entrissen, die zuvor sunnitische Heiligtümer geschändet hatten. Süleyman, der von seinen Zeitgenossen in Europa "der Prächtige" und in seiner Heimat "der Gesetzgeber" genannt wird, lässt die Stadt wieder aufbauen und sichert sie als eines der wichtigsten Zentren seiner Herrschaft.Doch sein Erbe reicht weit über militärische Siege hinaus: Süleyman schafft ein Gesetzeswerk, das das Osmanische Reich jahrhundertelang prägt, und verleiht Istanbul mit prächtigen Bauten ein unverwechselbares Antlitz.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Marfa HeimbachRedaktion: Matti HesseTechnik: Sascha Schiemann