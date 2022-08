Zeitzeichen

Im Sommer 1957 reist der US -Amerikaner Garry Davis über Frankreich illegal in die Bundesrepublik ein. In Helmstedt will er die DDR -Grenze in Richtung Berlin passieren. Doch die DDR -Volkspolizisten holen ihn aus dem Zug und schicken ihn zurück. Den einzigen Pass, den er vorweisen kann, hat er sich selbst ausgestellt: den "Weltbürger-Pass Nummer eins".

Darauf reagieren auch die westdeutschen Behörden allergisch. Davis bekommt am 9. August 1957 einen Strafbefehl, weil er ohne gültige Papiere unterwegs ist. Weil er die Geldstrafe von 100 Mark nicht zahlen kann, muss Davis ersatzweise im Gerichtsgefängnis Hannover ein paar Tage in Haft.