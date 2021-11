Zeitzeichen

Zweifelt an sich

Geboren wird Stefan Zweig am 28. November 1881 in Wien. Sein Vater ist jüdischer Fabrikant, seine Mutter ist in Italien aufgewachsen und stammt aus einer Bankiersfamilie. Stefan spricht schon bald fünf Sprachen fließend und fühlt sich in Frankreich oder Italien ebenso zu Hause wie in Österreich.

Zweig promoviert in Philosophie und schreibt schon früh. Mit 21 Jahren arbeitet er als Journalist für die "Neue Freie Presse", Wiens bedeutendste Zeitung. Er übersetzt Gedichte und verfasst Texte über Dichter-Kollegen. Da er stets an sich zweifelt, verehrt er die Größe der anderen. Dazu gehören Arthur Schnitzler und Sigmund Freud.