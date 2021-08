Zeitzeichen

Rudolf Fleischmanns Herz schlägt wie das Herz eines Schülers vorm ersten Rendezvous. Viele hundert Kilometer ist der Stadtverordnete aus dem tschechischen Städtchen Proseč im Sommer 1936 mit der Bahn und dem Flugzeug in die Schweiz gereist. Nun steht der kleine Mann mit dem freundlich-rundlichen Gesicht und den zurückgekämmten schwarzen Haaren vor der Haustür des von ihm verehrten Thomas Mann in Küssnacht am Zürichsee.