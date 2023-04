ZeitZeichen

Es ist der 6. April des Jahres 648 vor Christus. Um 9.54 Uhr verfinstert sich die Sonne über der Ägäis und lässt das Volk in Angst und Schrecken zurück. " Kalte Grauen " habe die Menschen befallen, schreibt der griechische Dichter Archilochos, der zum Zeugen dieses Himmelsschauspiels wird. " Nichts kann mich noch überraschen, (...) auf nichts kann ich noch schwören ", jetzt da Göttervater Zeus " aus dem Mittag Nacht gemacht ".

Zwar sind die Verse von Archilochos nur als Fragment überliefert, doch sie zeigen eindrucksvoll, was die Menschen empfinden, als sich plötzlich der Vollmond vor die Sonne schiebt. Kai Trampedach, Professor für Alte Geschichte an der Universität Heidelberg, kann die Angst gut nachvollziehen: Solch ein Ereignis " unterbricht den natürlichen Lauf der Dinge. Das verursacht Furcht in Gesellschaften, die sich diese Unterbrechung nicht erklären können ".