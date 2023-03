ZeitZeichen

Karriere in den USA

1931 geht für ihn ein Traum in Erfüllung: Das Mount-Wilson-Observatorium bei Los Angeles bietet ihm eine Stelle an. Dort kann er mit einem Spiegelteleskop arbeiten, das zwei Meter Durchmesser hat und doppelt so groß ist wie das Teleskop in Hamburg. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bietet der Direktor der Hamburger Sternwarte Baade an, sein Nachfolger zu werden. Doch dieser lehnt ab. Einen jüdischen Kollegen, den die Nazis entlassen haben, hat Baade längst in die USA geholt.

Während des Zweiten Weltkrieges gilt der Deutsche als potenzieller Spion und wird nicht für kriegswichtige Forschungen eingezogen. Er hat das Mount-Wilson-Observatorium für sich allein und identifiziert Überreste von Supernova-Strukturen. Nach seiner Pensionierung 1958 macht Baade eine Vorlesungsreise durch die USA und Australien.

"Nur ein Staubkorn"