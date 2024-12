21.12.1844: Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin" erscheint

WDR Zeitzeichen. . 14:34 Min. . Verfügbar bis 22.12.2099. WDR 5.

wie Hans Christian Andersens ärmliche Kindheit seine späteren Geschichten prägt,

welchen Einfluss Andersens äußeres Erscheinungsbild auf seine Karriere hat,

wie das Märchen über Kindheit, Freundschaft und Erwachsenwerden eines der bekanntesten von Andersen wird,

dass es Disneys "Eiskönigin" ohne Andersens Märchen nicht geben würde.

Prof. Dr. Frederike Felcht, Institut für Skandinavistik, Goethe-Universität Frankfurt

Hans Christian Andersen: Tagebücher 1825 – 1875.

Hans Christian Andersen: Das Märchen meines Lebens.

Gisela Perlet: Hans Christian Andersen – Leben, Werk, Wirkung. Frankfurt am Main 2005.

Hans Christian Andersen schreibt „Die Schneekönigin“ im Dezember 1844, gerade rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft. In sieben Geschichten erzählt er von der mutigen Gerda, die ihren Freund Kay rettet, nachdem Splitter eines Zauberspiegels sein Herz gefrieren lassen und ihn ins eisige Schloss der Schneekönigin entführen.Das Märchen ist geprägt von Andersens eigener Lebensreise: Armut, die Suche nach künstlerischem Erfolg und die Kraft des Erzählens. Gerdas Abenteuer durch ein skandinavisches Winterwunderland, voller magischer Begegnungen und düsterer Schönheit, berührt bis heute Leser weltweit – und wird, wenn auch lose, durch Disneys "Eiskönigin"-Saga rund um die Heldinnen Anna und Elsa neu interpretiert.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph TiemannRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci SuvakTechnik: Moritz Raestrup